Irak'ta geçen ay yaklaşık 6 bin çift boşandı

1 saat önce

Irak'ta yalnızca ocak ayında 5 bin 999 bin boşanma vakası kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi hariç Irak genelinde, boşanmaların sayısı tehlikeli boyutlara ulaştırken, boşanma Irak toplumunun karşı karşıya olduğu yaygın bir olgu haline gelmiş durumda.

Yüksek Yargı Konseyinin istatistiklerine göre bu yılın ocak ayında Irak'ta 27 bin 256 evlilik sözleşmesi imzalandı, aynı ayda boşanma oranı 5 bin 999 oldu.

Bağdat'ta toplam 6 bin 661 evlilik sözleşmesi imzalanırken, 2 bin 636 boşanma vakası da kaydedildi.

Verilere göre Wasit ise sadece 86 boşanma vakasıyla en düşük boşanma oranına sahip il oldu.

Gözlemciler, Irak'ta boşanma oranlarındaki artışın Irak toplumu için bir tehdit olduğunu ve bu artışın ana nedeninin kötü ekonomik ve sosyal koşullar olduğunu söylüyor.