İran, tatbikat nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını kapatacak

16 saat önce

İran, devam eden askeri tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatılacağını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını bildirdi.

Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı bilgisi verildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetimi, Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmişti.

İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.