Abdullah: Irak Genelkurmay Başkanlığı görevini Kürtlerden geri almak çok kötü bir başlangıç

15 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah, Irak Genelkurmay Başkanlığı görevinin Kürtlerden geri alınmasını "çok kötü bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

KDP Grup Başkanı Abdullah, bugün (17 Şubat 2026 Salı) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak Parlamento Başkanlığının kararıyla Irak Genelkurmay Başkanlığı görevinin Kürtlerden geri alındığını söyledi.

Şaxewan Abdullah, bunu "çok kötü bir başlangıç" olarak nitelendirerek, "Anayasanın 36. maddesine aykırı ve çirkin bir gelenektir." dedi.

Konunun Kürt haklarıyla ilgili olduğunu belirten Şaxewan Abdullah, Kürt gruplarının gelecekte ortak bir açıklama yayımlayacağını bildirdi.