Mazlum Abdi: Çatışmalarda gözaltına alınanlar affedilecek

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, çatışmalarda gözaltına alınanlar için genel af planı hazırladıklarını söyledi.

Mazlum Abdi, bugün (17 Şubat 2026 Salı) Haseke'de düzenlenen bir mitingde bölge halkına umut mesajı göndererek, savaşın bittiğini ve istikrar ile birlikte yaşamı pekiştirme zamanının geldiğini ifade etti.

29 Ocak'ta varılan anlaşmanın bir yol haritası olarak uygulandığını belirten Mazlum Abdi, SDG'nin Savunma Bakanlığı çatısı altında yeniden yapılandırılması ve bölgeyi savunan, terörle mücadelede deneyimli tüm savaşçı ve komutanların korunması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

SDG Genel Komutanı, Münih'te Suriye Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı ile olumlu ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini, iki tarafın uluslararası ülkelerin gözetimi ve desteği altında entegrasyon ve güven inşası adımlarını hızlandırma konusunda anlaştığını söyledi.

Çatışmalarda gözaltına alınanların bir genel af planı kapsamında serbest bırakılacağını belirten Mazlum Abdi, bölgenin geleceğinin kalıcı refah ve istikrara doğru ilerleyeceğini ve toplumsal barışı bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceğini vurguladı.

Abdi ayrıca, anlaşmalara göre Kürt bölgelerinin kendi evlatları tarafından yönetileceğini ve kültürel ve idari haklarının, diğer tüm Arap, Süryani ve diğer toplulukların haklarını koruyan ortak bir sistem içinde korunacağını açıkladı.