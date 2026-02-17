Süreç Komisyonu yarın toplanacak

15 saat önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın toplanacak.

Süreç Komisyonu, yarın (18 Şubat 2026 Çarşamba) saat 11.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Komisyonun gündeminin niahi raporun tartışılması ve oylanması olacağı ifade edildi.

Toplantıya komisyonda bulunan siyasi partilerin temsilcilerinin tamamı katılacak.

Öte yandan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol'un yer aldığı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dün (16 Şubat 2026 Pazartesi) İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.