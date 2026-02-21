Fuad Hüseyin: Hürmüz Boğazı kapatılırsa Irak ekonomik felaketle karşı karşıya kalacak

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, televizyonda yayınlanan bir röportajda, ABD'nin İran'ın bir sonraki Irak Hükümeti üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu söyledi.

Hüseyin, ABD'nin, İran'ın bir sonraki Irak Hükümeti üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu belirterek, "Irak büyük mali ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Yürütme organının yasama yetkileri sınırlı olduğu için etkili bir hükümete ihtiyacımız var." dedi.

Günümüzde egemenlik anlayışının değiştiğini söyleyen Fuad Hüseyin, "Artık büyüğün küçüğü yediği bir dünyada yaşıyoruz. Irak ya çok akıllı davranmalı ya da kendini korumak için güçlü bir koalisyona sahip olmalı." ifadelerini kullandı.

Irak'ın bir komşu ve bir müttefik arasında sıkıştığını belirten Irak Dışişleri Bakanı, "Bu iki kutup arasındaki çatışma Irak toplumunu ve siyasetini doğrudan etkiliyor. Viyana ve Cenevre görüşmelerini destekliyoruz çünkü herhangi bir gerilim Irak ve bölge için felaket getirecektir." diye konuştu.

KYB ve KDP'nin cumhurbaşkanlık konusunda ortak bir aday üzerinde anlaştığı söylentileri reddeden Hüseyin, "Bağdat'taki Kürt birliğini her zaman destekledim, ancak bir anlaşma olmazsa, Parlamento karar verecektir." dedi.

Irak'ın hızlı bir siyasi çözüme ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Hüdeyin, "Ülke böyle kalamaz. Doların değerini düşürmek Irak için büyük sorunlar yaratacak, çünkü Irak'ın ekonomisi petrole bağlıdır." sözlerini sarf etti.