Başkan Barzani, Irak Davet Partisi heyetini kabul etti

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Irak Davet Partisi heyeti, partiler arasındaki ilişki ve koordinasyonun önemini vurguladı.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, bugün (21 Şubat 2026 Cumartesi) Pirmam'da Irak Davet Partisi'nden üst düzey bir heyeti kabul etti.

Irak'taki siyasi durum ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede sorunların çözümü ve engellerin üstesinden gelmek için partiler arasındaki ilişki ve koordinasyonun önemi vurgulandı.