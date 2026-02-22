Suriye, SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanması için özel temsilci atadı

4 saat önce

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki 29 Ocak tarihli anlaşmanın uygulanması ve entegrasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş'in Suriye Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak atandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığından konuya dair yapılan açıklamada, Tuğgeneral Ayiş'in Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesinin, Suriye devletinin sahadaki varlığının güçlendirilmesi, mevcut engellerin aşılması ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre anlaşma kapsamında ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak ve süreç planlanan çerçevede sürdürülecek.

Şam yönetini ile SDG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlo ilçesine giriş yapmıştı.