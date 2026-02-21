Mazlum Abdi'den 21 Şubat mesajı: Çocuklarınızı Kürtçe eğitim veren okullara gönderin

50 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, tüm yurttaşlardan çocuklarını Kürtçe eğitim veren okullara göndermelerini talep etti.

Mazlum Abdi, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü dolayısıyla Kürt Dil Kurumuna açıklamalarda bulundu.

Dilin önemine dikkat çekerek, Kürtçenin eğitim dili olması gerektiğini belirten Mazlum Abdi, Kürt dili için daha güçlü adımlar atılacağını vurguladı.

Tüm öğretmenleri ve halkı Ana Dili Günü vesilesiyle tebrik eden SDG Genel Komutanı Abdi, "Kürtçe eğitim bizim için çok önemli bir konu. Tüm yurttaşlarımız çocuklarını Kürtçe eğitim veren okullara göndermelidir. Baas rejimi döneminde yaşadığımız Kürt bölgelerinde birçok sorun yaşadık. Kürtçe her zaman yasaktı ve devlet desteği yoktu. Birçok engel vardı. Bu sorunun üstesinden gelmek için büyük bir mücadele verildi." ifadelerini kullandı.

Rojava'daki çalışmalarla ilgili olarak Mazlum Abdi, şunları söyledi:

"Diğer tüm dillerle birlikte Kürtçe’nin de önü açıldı. Bu alanda büyük ilerleme kaydedildi. Kürtlerle birlikte diğer bileşenler de dillerini geliştirme fırsatı buldu. Geçtiğimiz yıllarda Kürtçe için çalışan ve emek veren herkese selam olsun. Şimdi, Rojava Devrimi'nin sonucu olarak, Geçiş Hükümetin 13. Kararnameyi duyurduğunu gördük. Suriye'de ilk kez Kürtçe resmi olarak ulusal dil olarak tanındı. Bunu olumlu görüyoruz. Ancak bu yeterli değil. Özellikle Rojava’daki dil çalışmaları sayesinde dilin ulaştığı seviyeye baktığımızda bu kararname çok yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz yıllarda okullar Kürtçeydi. Binlerce öğrenci üniversite seviyesine kadar Kürtçe eğitim aldı. Bu seviyenin pratikte dikkate alınması gerekiyor."

Şam yönetimi ile yapılan son görüşmelerde dil konusunun da ele alındığını belirten Abdi, "13 sayılı Kararnameyi esas alıyoruz. Ancak Kürtçe eğitim üzerinde çalışmaya karar verildi. Gelecekte Geçiş Hükümetin Eğitim Bakanlığı ile detaylı bir görüşme yapacağız. 13 sayılı Kararname üzerinde çalışacağız." diye konuştu.

Halka ve dil üzerine çalışanlara şu çağrıda bulunan Mazlum Abdi, "Önümüzdeki sorunların çözüleceğini ve daha fazla çalışma yapılacağını umuyoruz. Ancak çabalarımızı güçlendirmeliyiz. Kültür konusu da bizim için aynı öneme sahip. Kürt kurumlarını genişletmeliyiz. Halkımız daha fazla çocuklarını Kürt okullarına göndermeli. Dil üzerinde çalışanlar da dile daha derinlemesine odaklanmalı ve kurumlar çalışmalarını genişletmelidir. Bu konuda büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.