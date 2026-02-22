SOHR: ABD güçleri, Rojava'dan çekiliyor
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD güçlerinin Haseke'deki Kasrak Askeri Üssü'nden çekilmeye başladığını ve üste yoğun lojistik hareketlilik yaşandığını bildirdi.
SOHR, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, Haseke'deki ABD güçlerinin Kürdistan Bölgesi'ne çekilmeye başladığını aktardı.
Kaynak, yaklaşık 100 ağır ekipmanın, El-Velid Sınır Kapısından Kürdistan Bölgesi'ne doğru giden bir konvoyla üsten ayrıldığını belirtti.
Veriler, çekilme sürecinin başladığını gösteriyor.