Irak ordusu Kerkük’te Kürt ailenin evine el koydu

4 saat önce

Irak ordusu Kerkük'ün Newroz Mahallesine baskın düzenleyerek Kürt bir aileyi zorla çıkarıp evlerine el koydu.

Irak ordusu, 2017 yılından bu yana Kerkük’te Kürtlere ait mülklere el koyma girişimlerini sürdürüyor.

Olay dün gece Kerkük'ün Newroz Mahallesinde yaşandı.

Kurdistan24 muhabiri Hemin Delo'nun aktardığı bilgiye göre Baas rejimi döneminde, Newroz Mahallesi'ndeki evlere ordu subaylarına verilmişti, ancak rejimin yıkılmasının ve subaylar ile ailelerinin 2003'teki Irak Savaşı'ndan kaçmasının ardından, Araplaştıma politikası nedeniyle yerinden edilen Kürt vatandaşları yerleşti.

16 Ekim 2017 olaylarından bu yana Irak ordusu, Newroz Mahallesi'ndeki evlere zaman zaman baskın düzenliyor.