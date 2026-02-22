Güler'den süreç açıklaması: Bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur

5 saat önce

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmayacaktır." dedi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Bayburt 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında düzenlenen iftar programında konuştu.

Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu sürecin kalıcı başarıya ulaşması, ancak terör örgütünün silahlarını bir an önce teslim ederek tüm uzantılarıyla birlikte taahhütlere eksiksiz biçimde uymasına bağlı. Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bizler de bu süreci ilk günden itibaren devletimizin ve ülkemizin bekası ve çıkarları doğrultusunda samimiyetle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Ancak tüm gelişmelere karşı planlı faaliyetlerimizi sürdürüyor, tedbirlerimizi her zamanki kararlılığımızla alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı, "Bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur, olmamıştır. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır, bundan sonra da atılmayacaktır." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yegane amacımız artık evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği, ayrılık tohumlarının kökünden söküldüğü, çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir."