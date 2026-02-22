İnsan hakları aktivistleri: Kürt dili ve kimliği komisyonun raporunda göz ardı edildi

3 saat önce

Türkiye'deki aktivistler ve insan hakları gözlemcileri, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı nihai raporda, Kürt dili ve kimliği meselesinim tamamen göz ardı edildiğini belirtti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü vesilesiyle bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda aktivistler, Süreç Komisyonu raporundan duydukları endişeyi dile getirerek, raporun "özellikle dil meselesi olmak üzere Kürt sorununu çözmekten çok uzak" olduğunu belirtti. Aktivistler, raporun gözden geçirilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

İHD, ana dilinde eğitim hakkının hala yasak olduğunu belirterek, devletin asimilasyon ve otoriterlik politikasının devam ettiğini vurguladı.

Yazar ve insan hakları gözlemcisi Muhammed Güzel, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Komisyon raporunun Kürt sorununu çözmekle hiçbir ilgisi yok ve insan haklarını içermiyor. Bir ulusun dili ve kimliği tanınmadığı ve silinmeye çalışılmadığı sürece, ezilen halk bunu kabul etmeyecek ve barış sağlanamayacaktır." dedi.

Komisyonun yedi bölümden oluşan raporu, 18 Şubat'ta oy çokluğuyla onaylanmıştı.