1 saat önce

Uluslararası kamuoyu tarafından "saatli bomba" olarak nitelendirilen Suriye’deki Hol Kampı, resmen kapatıldı.

Suriye Geçiş Hükümeti, yıllardır DAİŞ üyelerinin ailelerine ev sahipliği yapan Hol Kampı'nın kalıcı olarak boşaltıldığını ve kapatıldığını duyurdu.

Kampta çalışan uluslararası bir kuruluştan bir kaynak Irak medyasına yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri'nin kamptan çekilmesi ve aşiret savaşçıları ile hükümet güçlerinin gelmesiyle birlikte yaklaşık 2000 Iraklı aile kamptan kaçtı." dedi.

Kaynak, yabancı ailelerin bulunduğu özel bölümün, geri çekilmenin ilk iki gününde kitlesel bir göçe tanık olduğunu belirtti. Ailelerin çoğu, İdlib ve Halep'e kaçarken, diğerleri Irak ve Lübnan'a kaçak yollarla girdi.

Kampı terk eden Iraklı ailelerin çoğunun kaçak yollarla Irak'a döndüğü, diğerlerinin ise Suriye vatandaşlarıyla evlenerek, ülkenin farklı yerlerin yerleştiği belirtildi.

Yaklaşık 24 bin kişiye (7000 Iraklı, 15 bin Suriyeli ve 42 farklı uyruktan 6300 yabancı kadın ve çocuk) ev sahipliği yapan Hol Kampı, her zaman büyük bir güvenlik riski olarak görülmüştü.

Hol Kampı, uzun yıllar boyunca SGD'nin denetimi altındaydı.