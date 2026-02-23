Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem komisyonun nihai raporu

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporu ele alacak.

Bu yılın 4'üncü kabine toplantısı bugün (23 Şubat 2026 Pazartesi) Beştepe'de yapılacak.

Öncelikli gündem Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ve Süreç Komisyonunun hazırladığı rapor olacak. Toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeler ile ABD-İran hattında yükselen tansiyon da değerlendirilecek.

Suriye'deki son durum üzerinden de bundan sonra atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişi yapılacak.

Kabinede bir diğer önemli başlık dış politika olacak.

Washington-Tahran hattında yükselen tansiyon hakkında istişarelerde bulunulacak. Gerilimin azaltılması için yürütülecek diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantıda Gazze'nin yeniden imarında gelinen son aşama ile Gazze Barış Kurulunun çalışmaları da görüşülecek. İnsani yardımların ulaştırılması ve soykırımcı İsrail'in saldırılarının durdurulmasına ilişkin yol haritası üzerinde durulacak.

Toplantının bir diğer hususu da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, kabine toplantısına ilk kez katılmasıdır.