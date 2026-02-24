Caggins: ABD güçleri Suriye ordusuna güvensizlik nedeniyle çekiliyor

3 saat önce

DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un eski sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD güçlerinin Suriye'den çekilme kararının, Suriye Arap Ordusu'na duyulan güvensizlikten kaynaklandığını belirtirken, Washington'un Suriye'deki güçlerini Kürdistan Bölgesi ve Ürdün'e naklettiğini, durumu buralardan izleyerek DAİŞ’le mücadeleye desteğini sürdüreceğini söyledi.

Albay Myles Caggins, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta DAİŞ tehdidi ve hareketliliğinin halen devam ettiğinin altını çizdi.

Güçlerin tam teyakkuz halinde olması gerektiği uyarısında bulunan Caggins, ABD'nin istihbarat paylaşımı, mali destek ve danışmanlık faaliyetleriyle teröre karşı müttefik güçleri desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa'nın, geçmişte aşırılık yanlısı gruplarla mücadelede edindiği tecrübeyi kullanması gerektiğine vurgu yapan Caggins, ABD'nin çekilmesinin temel nedenini, Washington'un mevcut Suriye ordusuna güvenememesi olarak değerlendirdi.

Albay Myles Caggins, Suriye Arap Ordusu'nun bazı mensuplarının halen cihatçı ideolojiye sahip olduğunu ve bu nedenle ABD'nin onlarla ortaklık kurmasının güvenli bulunmadığını savundu.

Buna karşılık Peşmerge Güçleri ve Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) övgüyle söz eden Caggins, bu güçlerin ABD için her zaman başarılı ve güvenilir müttefikler olduğunu, Washington'a güvenli bir alan sağladıklarını ifade etti.

ABD güçlerinin yeni konuşlanma noktalarına ilişkin de bilgi veren Caggins, Suriye'den çekilen birliklerin Kürdistan Bölgesi ve Ürdün'e doğru hareket ettiğini açıkladı.

bu hamlenin ABD güçlerinin Suriye'de yaşanabilecek ani gelişmelere yakın olmasını sağlayacağını kaydeden Caggins, Suriye ordusuna duyulan güvensizlik nedeniyle, Suriye'deki tutuklu DAİŞ mensuplarının Irak topraklarına nakledilmesine karar verildiğini belirtti.

Caggins son olarak, Rojava'daki durumun bu yılın ocak ayına kıyasla şu anda daha istikrarlı olduğunu, ancak çekilme kararının, ABD güçlerinin Suriye ordusuyla birlikte kalmasının güvenli olmadığını ortaya koyan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından alındığını sözlerine ekledi.