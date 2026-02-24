Başkan Barzani ve Tom Barrack görüştü: Gündem Suriye ve Irak

Başkan Barzani: Yeni Irak Hükümeti, 140. Madde ve petrol ve doğalgaz yasasıyla ilgili sorunları çözmeli

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Başkan Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack arasındaki görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ve Irak’taki siyasi süreç ele alındı.

Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Başkan Mesud Barzani, Pirmam’da Tom Barrack’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin de hazır bulunduğu görüşmede Tom Barrack, Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barrack, savaş ve şiddetin yayılmasının önlenmesinde, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin yatıştırılmasında ve Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın başarıya ulaşmasında oynadığı rolden dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür ve takdirlerini iletti.

Irak’taki sorunların çözümünde Başkan Barzani’nin bilgeliği ve yol göstericiliğinden faydalanılması gerektiğine dikkat çeken Barrack, ülkesinin Irak’ın kendi egemenliğine sahip olmasını arzuladığını vurgulayarak, bu çerçevede, Washington’un Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişki ve ortaklığa sahip olmasının önemine işaret etti.

Görüşmede Kürdistan halkının tarihi, mücadelesi ve maruz kaldığı soykırımlara değinen Başkan Barzani, Kürdistan halkının her zaman barış ve birlikte yaşamdan yana olduğunu, sorunların şiddetten uzak yöntemlerle çözülmesini arzuladığını belirtti.

Irak’taki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Barzani, anayasaya, ortaklık, uyuşum ve denge ilkelerine bağlılığın Irak’ın gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacağını vurguladı.

Başkan Barzani, Irak halklarının çıkarının anayasanın uygulanmasında, Irak’ın kendi karar ve egemenliğine sahip olmasında, tüm komşularıyla ortak çıkarlar gözetmesinde ve ABD-Irak ortaklığının dikkate alınmasında olduğunu söyledi.

Başkan Barzani, kurulacak olan yeni Irak Hükümetinin anayasaya ve federalizm ilkelerine bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Sorunların çözümü için, Irak halklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan ve henüz çözüme kavuşturulmamış meselelere dair yasaların çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Barzani, Petrol ve Gaz Yasası, 140. Madde ve federalizmin temellerinin uygulanmasıyla ilgili diğer yasaların önemine dikkat çekti.

Irak Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin de görüşlerini dile getiren Başkan Barzani, bu makamın Kürdistan halkının hakkı olduğunu hatırlatarak, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Kürdistan halkının iradesini yansıtan layık bir mekanizma işletilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Başbakanlığı konusunda ise Irak’ın çıkarlarına bağlılığın önemine değinen Başkan Barzani, "Başbakan adayının kim olacağına Koordinasyon Çerçevesi karar verir. Bizim için önemli olan, başbakanın anayasaya ve ortaklık, denge ve uyuşum ilkelerine sadık kalmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki iç süreçler ve bölgedeki genel durumun ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, bölgedeki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgenin savaş ve şiddetten uzak kalması temennisinde bulundu.