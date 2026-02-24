Neçirvan Barzani'den Barrack'a: Kürdistan Bölgesi her zaman barış ve istikrar faktörü olmaya devam edecek

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti.

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joshua Harris'in de hazır bulunduğu görüşmede, ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri, Suriye’deki son durum ve Irak ile Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreçler masaya yatırıldı.

Görüşmede ABD heyeti, bölgedeki gerilimin düşürülmesi, istikrarın sağlanması ve özellikle Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşma sürecindeki diplomatik çabalarından dolayı Neçirvan Barzani’nin üstlendiği role övgüde bulundu.

Neçirvan Barzani ise Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi bölgede barış ve istikrarın temel aktörü olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bölgedeki son askeri ve siyasi gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda Neçirvan Barzani, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemine dikkat çekerek, bölgesel huzur ve güvenliğin korunması gerektiğini yineledi.