Mesrur Barzani, Kusey Mahbuba ile yeni federal hükümet kabinesinin kurulmasını görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Amarji Liberal Partisi Genel Başkanı ve İmar ile Kalkınma Koalisyonu liderlerinden Kusey Mahbuba ile yeni federal hükümetin kurulma sürecini görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü, Irak Amarji Liberal Partisi Genel Başkanı ve İmar ile Kalkınma Koalisyonu liderlerinden Kusey Mahbuba’yı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Başbakan Barzani ile Kusey Mahbuba arasındaki görüşmede, Irak’ın siyasi atmosferi ve bölgedeki son gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Açıklamada, görüşmenin temel gündem maddelerinden birinin Bağdat’ta kurulması beklenen yeni federal hükümet kabinesi olduğu belirtildi.

Tarafların, yeni hükümetin teşkil edilmesine yönelik yürütülen müzakereler ve siyasi gruplar arasındaki diyalog süreci hakkında fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.