Hindistan’da ambulans uçak faciası: 7 ölü

5 saat önce

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ambulans uçakta bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde tıbbi tahliye operasyonu yürüten bir ambulans uçağın düşmesi sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) ve yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre kaza Chatra bölgesinde meydana geldi.

Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi ambulans uçak, eyalet başkenti Ranchi’den havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra radar takibinden çıktı. Yapılan aramalar sonucunda uçağın enkazına Chatra bölgesinde ulaşıldı.

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakta bulunan 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Hindistan havacılık otoriteleri, uçağın düşüş nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre teknik bir arıza ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.