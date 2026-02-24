Tom Barrack: Başkan Barzani efsanevi bir lider ve eşsiz bir bilgeliğe sahip

11 dakika önce

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Barzani’nin bilgeliğine ve liderliğine vurgu yaptı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başkan Mesud Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Görüşmeye dair fotoğrafı alıntılayan (retweet) Barrack, paylaşımına, "Efsanevi bir liderden eşsiz bir bilgelik." notu düştü.

Irak’taki temaslarının ardından 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Erbil’e gelen Tom Barrack, Pirmam’da Başkan Mesud Barzani tarafından kabul edildi. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede Tom Barrack, Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Barzani’nin bölgedeki şiddetin yayılmasını önlemedeki rolüne dikkat çekti.

Barrack, özellikle Suriye’deki gerilimin düşürülmesi ve Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın sağlanması, konularında Başkan Barzani’nin harcadığı çabaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Irak’taki mevcut krizlerin çözümü için de Başkan Barzani’nin hikmet ve rehberliğinin önemine vurgu yapan Barrack, Irak’ın egemenliğinin korunmasının ülkesi için stratejik bir öncelik olduğunu ifade etti.

Barrack, ABD’nin hem Irak hem de Kürdistan Bölgesi ile olan ortaklığını ve güçlü ilişkilerini sürdürme kararlılığını yineledi.