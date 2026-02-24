Koordinasyon Çerçevesi son toplantısında Maliki'nin adaylığını karara bağlayamadı

1 saat önce

Şii Koordinasyon Çerçevesi, KDP ve KYB’ye cumhurbaşkanlığı makamı üzerinde uzlaşma çağrısında bulunurken, ABD ile İran arasındaki gerilimde diyalog dilinin hakim kılınması gerektiğini belirtti.

Dün gece Irak Yüksek İslami Konseyi lideri Humam Hamudi'nin ofisinde toplanan Koordinasyon Çerçevesi’nin, Nuri Maliki’nin adaylıktan çekilmesi veya adaylığının devamı yönünde bir karar açıklaması bekleniyordu. Ancak saatler süren toplantının ardından yapılan resmi açıklamada bu konuya değinilmezken, odak noktası Kürt tarafların cumhurbaşkanı adayı konusundaki ittifakı oldu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin iki büyük partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB), Irak Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda ortak bir karara varmaları istendi.

Koordinasyon Çerçevesi, Iraklı seçmenlerin kendilerine verdiği güvene sadık kaldıklarını belirterek; başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle güçlü ilişkiler kurma arzusunda olduklarını ifade etti.

Son dönemde ABD ve İran arasında tırmanan gerilime de değinilen açıklamada, diyalog dilinin ön plana çıkarılması gerektiği kaydedilen açıklamada, olası bir savaşın sadece daha büyük sorunlara yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Kuveyt ile yaşanan sınır sorununa ilişkin ise Koordinasyon Çerçevesi, ulusal kazanımlar ve halkın haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını vurgularken, Birleşmiş Milletler nezdinde deniz sınırı haritalarının belirlenmesi konusundaki hassasiyeti dile getirdi.