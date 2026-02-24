Mesrur Barzani: Erbil-Gomespan yolu uluslararası standartlarda inşa edildi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına, trafik kurallarına uyma ve aşırı hız yapmama çağırısında bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Şubat 2026 Salı günü(bugün) düzenlenen özel bir törenle, yapımı tamamlanan Erbil-Gomespan çift şeritli yol projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılıştan konuşan Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarından trafik kurallarına uymalarını; kendi can güvenlikleri ve diğer vatandaşların hayatını korumak adına aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

Projenin Hemn Grup tarafından hayata geçirildiğini belirten Başbakan Barzani, çalışmaların bir yıldan kısa bir sürede estetik bir mimari ve uluslararası standartlarla tamamladığını söyledi.

Söz konusu yol projesinde en yeni teknikler ve uluslararası yol standartlarının titizlikle uygulandığına değinen Başbakan, “Bu devasa proje, vatandaşların ulaşımına büyük kolaylık sağlarken, aynı zamanda can güvenliğini de ön planda tutmaktadır; şüphesiz halkımız artık yollarda daha güvende olacak.” dedi.

İnşa edilen yeni yolun ulaşım süresini kısalttığına değinen Başbakan, Kürdistan Bölgesi halkına daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bu yılki yağış oranının beklentileri karşılayacak oranda olduğuna değinen Başbakan, “Umuyoruz ki bu yılın baharı huzur dolu geçer ve vatandaşlarımız Kürdistan'ın eşsiz doğasının tadını en güzel şekilde çıkarabilirler.” ifadesini kullandı.

Bölgenin ulaşım altyapısında köklü bir değişim yaratan Erbil-Gomespan çift şeritli yol projesinin teknik özellikleri şunlardır:

Yol Uzunluğu: 16 kilometre (çift yönlü).

Hizmet Yolu: 8 kilometrelik hizmet yolunu kapsamaktadır.

Yol Genişliği: Her bir yön 11 metre genişliğinde olup, üç şeritten (iki normal sürüş şeridi ve bir acil durum/emniyet şeridi) oluşmaktadır.

Asfalt Yapısı: 21 santimetre kalınlığında üç katman asfalt kullanılmıştır.

Altyapı: Ağır yüklere dayanıklı, 30 santimetrelik güçlendirilmiş katman inşa edilmiştir.

Hız Sınırı: Binek araçlar için saatte 100 km, ağır vasıtalar (kamyon/tır) için saatte 80 km.