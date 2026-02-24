Başbakan, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir projenin daha açılışını yapacak

29 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yapımı tamamlanan Erbil-Gomespan çift şeritli yol projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (24 Şubat 2026 Salı) düzenlenecek özel bir törenle, yapımı tamamlanan Erbil-Gomespan çift şeritli yol projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Bir yıldan kısa bir sürede yapım çalışmaları %100 oranında tamamlanan proje, modern altyapısı ve stratejik önemiyle dikkat çekiyor.

Yüklenici firmanın verilerine göre proje toplamda 16 kilometre uzunluğunda çift şeritli ana yol ve kavşak bağlantılarını sağlayan 8 kilometrelik hizmet yolundan oluşuyor. Modern standartlarda tasarlanan yolun her bir yönü, iki trafik şeridi ve bir acil durum şeridi olmak üzere üç şeritten oluşurken, her yönün asfalt genişliği 10.75 metre olarak inşa edildi.

Erbil'i doğrudan Gomespan kavşağına ve güzergah üzerindeki tüm köy ve beldelere bağlayan proje, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yolun hizmete girmesiyle birlikte, daha önce yoğun araç trafiği ve ağır tonajlı taşıtlar nedeniyle sıkça yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Yolun yeni tasarımında, eski güzergahtaki tehlikeli eğimler, çukurlar ve keskin virajlar tamamen ortadan kaldırıldı. Yapılan iyileştirmeler sayesinde sürücüler, güzergah boyunca saatte 100 kilometre hızla güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimine sahip olacak.