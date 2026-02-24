Geçtiğimiz yıl Rusya'ya 16 binden fazla uluslararası yaptırım uygulandı

4 saat önce

Dünya ekonomisinin nabzını tutan son yıllık rapora göre Rusya, en ağır ve en kapsamlı ekonomik yaptırımlara maruz kalan ülkeler listesinin başında yer almaya devam ediyor.

Uluslararası uyumluluk ve yaptırım izleme platformu "sanctions.io" verilerine göre Rusya'ya karşı uygulanan 16 binden fazla farklı yaptırım maddesi, ülke ekonomisini benzeri görülmemiş bir izolasyona sürüklemiş durumda.

Moskova’ya yönelik yaptırımların temelini, Ukrayna savaşının devam etmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından belgelenen yasal ihlaller oluşturuyor. Söz konusu yaptırımlar; varlıkların dondurulması, bankacılık sınırlamaları, ihracat kontrolleri, hava sahası yasakları ile enerji ve denizcilik sektörlerine yönelik kısıtlamalar gibi son derece hassas alanları kapsıyor.

Batılı ülkeler, askeri tedarik zincirlerini ve lojistik merkezleri hedef alarak Rusya'nın askeri operasyonlarına giden finansal kaynakları kurutmaya yönelik hamlelerini sürdürüyor.

Rapora göre İran İslam Cumhuriyeti; nükleer programına dair endişeler, Orta Doğu'daki bölgesel çatışmalardaki rolü ve insan hakları dosyası nedeniyle en çok yaptırım uygulanan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa Birliği, İran'a yönelik yaptırım yasaları ve çeşitli yürütme emirleriyle Tahran'daki hükümet kuruluşları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan, 2006 yılından bu yana BM'nin en ağır yaptırımları altında bulunan Kuzey Kore, balistik füze denemeleri ve nükleer silah geliştirme programları nedeniyle "dünyanın en izole ekonomisi" olarak nitelendiriliyor. Ülkenin ticaret ve finansal hizmetlere erişimi neredeyse tamamen sınırlandırılmış durumda.

Rapor, Suriye dosyasındaki köklü bir değişikliğe dikkat çekiyor; Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından, savaş nedeniyle ülkeye uygulanan yaptırımların büyük bir kısmı kaldırıldı.

Listenin sonunda ise Venezuela yer alıyor. ABD'nin gerçekleştirdiği özel bir operasyonla eski Başkan Nicolas Maduro ve eşinin tutuklanmasının ardından, Venezuela'ya yönelik yaptırım statüsü değişti. Bu gelişme, ülkenin uluslararası ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.