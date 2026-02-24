Agrin Abdullah: Dokuzuncu kabine döneminde 750'den fazla yol projesi hayata geçirildi

2 saat önce

İmar ve İskan Bakan Yardımcısı Agrin Abdullah, dokuzuncu hükümet kabinesi döneminde Kürdistan Bölgesi genelinde 750'den fazla stratejik yol projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Agrin Abdullah, bugün (24 Şubat 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, dokuzuncu kabine döneminde 750'den fazla projenin vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve 2 bin 799 kilometre yolun asfaltlandığını belirtti.

Agrin Abdullah ayrıca dokuzuncu hükümet döneminde yaklaşık 1 trilyon 27 milyon dinar değerinde yol projesinin hayata geçirildiğini aktardı.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve trafik kazalarının azaltılmasına yardımcı olacak birçok stratejik yol projesi dokuzuncu kabine döneminde hayata geçirildi.

Kürdistan Bölgesi Başbakan Mesrur Barzani, 24 Şubat 2026 Salı günü (bugün) düzenlenen özel bir törenle, yapımı tamamlanan Erbil-Gomespan çift şeritli yol projesinin açılışını gerçekleştirmişti.

Mesrur ​​Barzani, sosyal medya platformu X hesabından projenin açılışıyla ilgili paylaştığı mesajında, "Erbil-Gomespan yol projesinin açılışını yapmaktan mutluluk duydum. Bu proje, bölge sakinlerinin trafik sorunlarını çözmenin yanı sıra, turizm sektörünün canlanmasında önemli rol oynayarak, Erbil'in yeniden yapılanması ve ticaretini doğrudan etkileyecektir." ifadelerini kullanmıştı.