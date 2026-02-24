Bakırhan: Ramazan bitmeden pratik bazı adımlar atılmalı

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yasal adımlar atılmadan önce pratik anlamda bazı adımların atılmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün (24 Şubat 2026 Salı) komisyon raporu gündemiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti.

Görüşme ardından basına açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Meclis Başkanımızla iyi bir tartışma yürüttük. Ortak rapora ve önümüzdeki dönem atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk, kendi düşüncelerimizi söyledik." dedi.

Komisyon raporuyla ilgili düşüncelerini açık bir şekilde paylaştıklarını belirten Bakırhan, "Ortak görüşleri var. Bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma değil, müşterekleri büyütme ve çoğaltma zamanıdır. Bu müşterekleri büyüterek Türkiye demokrasisinin önünü açmak, 100 yıllık bu meseleyi çözmek gibi bir tarihi sorumluluk hepimizin önünde duruyor." ifadelerini kullandı.

Kürt meselesinin çözümüyle ilgili olarak da DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan şunları kaydetti:

"Bu mesele aslında sadece Türkiye’nin bugününü değil, önümüzdeki 100 yılını kurtarabilecek bir meseledir. Dolayısıyla bu meseleye algılarla, günübirlik yaklaşımlarla yaklaşmamak gerekiyor. Geçmiş bin yılda bu meseleye nasıl yaklaşacağımızı ortaya koyan birçok pratik var. Güç birlikleri var, ittifaklar var, kader ortaklığı var. Geçmiş bin yılı doğru okursak önümüzdeki günlere nasıl yaklaşacağımızı da ortaya çıkarabiliriz."

Bir an önce yasal düzenlemelerin sağlanmasını talep eden Tuncer Bakırhan, "Hatta yasal adımlar atılmadan önce pratik anlamda bazı adımlar atılabilir. AİHM kararlarının uygulanması, kayyım atanan belediye eşbaşkanları ve başkanlarının tekrar göreve dönmesi sağlanabilir. Bunlar çok önemlidir. Bunlar barış iklimini de yumuşatacak gelişmelerdir. Ramazan ayındayız. Bu adımları Ramazan ayı sonrasına bırakmamak gerekiyor. Aksine, Ramazan ayında bu adımları atarak insanlarımızın çifte bayram yapmasını sağlayabiliriz. Biz de Sayın Başkan’ın bu raporun oluşmasındaki emeğini, çabasını takdir ediyoruz. Önemli görüyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde de bu müşterekleri büyüterek Türkiye demokrasisini hak ettiği bir noktaya taşırız." diye konuştu.