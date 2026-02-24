Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı olarak göreve başladı

4 saat önce

Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı olarak resmen göreve başladı.

Hollanda'nın yeni Savunma Bakanı olarak göreve başlayan Dilan Yeşilgöz, göreve başlama törenine ait fotoğrafları X sosyal medya platformunda paylaşarak, "Bu sorumluluğu üstlenmek büyük bir onur ve fedakarlıktır." dedi.

Yeşilgöz mesajında, "Silahlı kuvvetlerimizin desteğiyle, direnişini sürdürecek güçlü bir ülke inşa edeceğiz. Bu, Hollanda'yı daha güçlü kılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Wat een eer dat ik het stokje van @rubenbrekelmans mag overnemen. Een diepe buiging voor zijn inzet.



Hij laat een krijgsmacht achter die klaarstaat om Nederland sterker te maken.



Samen met onze krijgsmacht ga ik verder bouwen aan een land dat stevig op eigen benen staat. pic.twitter.com/MG3bcaTevU — Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) February 23, 2026

Dersim'de Kürt bir aileden gelen Dilan Yeşilgöz, her zaman ulusal kökeninden gururla bahsetmiş ve siyasi kariyeri boyunca Kürt davasıyla ilgilenmişti.

Yeşilgöz, özellikle Rojava'a yönelik saldırılar sırasında, çoğu uluslararası konferansta Kürdistan'daki olaylar hakkında net bir tavır almış ve şiddetin sona ermesi için cesurca çağrıda bulunmuştu.

Dilan Yeşilgöz, ayrıca terör örgütü DAİŞ'in ortaya çıkışı sırasında uluslararası toplumu, bölgesel güvenlik ve istikrarı koruma ve sivillerin hayatını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye defalarca çağırmıştı.

18 Mayıs 2022 tarihinde Başbakan Mesrur Barzani, Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ü Erbil'de kabul etmişti.

Görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin konuşulduğu görüşmede, özellikle de yargı kurumları arasındaki işbirliği ele alındı."

Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadeleye yönelik desteğin devam etmesinin önemine vurgu yapılırken, DAİŞ mağdurlarına desteğin devam etmesinin önemine değinilmişti.