Mazlum Abdi: Anlaşmanın başarısız olması halinde sonuna kadar savaşırız

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, PBS kanalına verdiği röportajda, Şam ile imzalanan anlaşmanın başarısız olması halinde sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Abdi, ABD merkezli PBS kanalına verdiği röportajda, Şam ile varılan mutabakat, DAİŞ tehdidi, ABD’nin çekilme kararı ve Kürtlerin geleceğine dair çaıklamalar yaptı.

29 Ocak'ta Şam ile varılan mutabakatın mevcut şartlar altında "mümkün olan en iyi sonuç" olduğunu savunan Mazlum Abdi, "Bu anlaşmanın Kürtler için en iyi anlaşma olduğunu söylemiyoruz. Ancak ateşkesi sağlamak, istikrarı tesis etmek ve sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmek için bu mutabakat bir seçenek haline geldi." dedi.

Anlaşmanın başarısız olması halinde sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen Abdi, "Kürt bölgelerinden vazgeçmemiz imkansızdır." ifadesini kullandı.

"Biz özerklik (otonomi) istiyoruz." diyen SDG Genel Komutanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak mevcut durumda Suriye Hükümetinin bizi kabul etme şartı sadece yerel yönetim ile sınırlı. Bu modelle Kürtlerin kendi bölgelerini yönetmesi ve Kürt kimliğini koruması hedefleniyor."

Abdi, terör örgütü DAİŞ tehdidinin sona ermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"DAİŞ hala çok güçlü ve istediği zaman saldırı düzenleyebilecek kapasitede. Eğer DAİŞ’e karşı operasyonlar kararlılıkla sürdürülmezse, örgüt yeniden tüm dünya için bir tehdit haline gelecektir."

Washington’ın saldırılar dönemindeki tutumu eleştiren Abdi, "Bölgelerimize yönelik büyük saldırılar düzenlendiğinde ve insanlarımız katledildiğinde, ABD’nin tavrı bu saldırıları durduracak kadar güçlü değildi. Bu zayıf duruş nedeniyle halkımız arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor." sözlerini kullandı.

Mazlum Abdi, kendi kimliğine dair sorulan bir soruyu da "İki kimliğim var; Suriyelilik ve Kürtlük. Özümde Kürdüm ve her iki kimliğimle de gurur duyuyorum. Suriye’nin yeniden inşa edilmesini istiyoruz ama aynı zamanda Kürt bölgelerinin gelişmesini, refaha kavuşmasını ve Kürtlerin ülke içinde temel bir rol üstlenmesini arzuluyoruz." şeklinde yantıladı.