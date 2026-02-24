Ukrayna Büyükelçisi: Erbil'de konsolosluk açmak önceliğimizdir

3 saat önce

Ukrayna'nın Irak Büyükelçisi Ivan Dovhanych, Kürdistan Bölgesi'nin önemli konumuna işaret ederek, Erbil'in çok önemli bir ticaret ve ekonomi merkezi olduğunu söyledi.

Ivan Dovhanych, Kurdistan24'e verdiği özel röportajda, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine ve Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere değindi.

Ukrayna Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine değinerek, "Erbil çok önemli bir ticaret ve ekonomi merkezi, bu nedenle konsolosluğumuzu bu şehirde açmak istiyoruz. Süreç devam ediyor ve sadece Irak Hükümetinin nihai onayını bekliyoruz." dedi.

Dovhanych, Rusya ile yaşanan savaşını sona erdirme çabalarıyla iglili, "Biz sadece ateşkes değil, gerçek bir barış umut istiyoruz. Rusya'nın kendisi savaşı seçti ve Ukrayna herhangi bir işgali dorğu bulmamaktadır. Dört yıldız devam eden savaş irademizi kıramadı. Rusya'ya boyun eğmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın Irak Büyükelçisi son olarak, "Tarih, insanın kendi toprakları ve ülkesi için gerçekten mücadele ettiğinde sonunda kazanacağını kanıtlamıştır." ifadesini kullandı.