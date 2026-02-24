TBMM Başkanı, DEM Parti'yi ziyaret etti

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon raporu gündemiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtulmuş, Süreç Komisyonunun nihai raporunda yer alan yasal düzenleme önerilerinin yasalaşma sürecine ilişkin siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, bu kapsamda bugün (24 Şubat 2026 Salı) DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis'te ziyaret etti bir araya geldi.

Görüşme ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.