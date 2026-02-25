Şam yönetimi toplu DAİŞ kaçışlarını doğruladı

31 dakika önce

Şam yetkilileri, Haseke'de yer alan ve binlerce DAİŞ teröristi ile ailelerinin tutulduğu El Hol kampından toplu kaçışlar olduğunu doğruladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin El-Baba, bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) düzenlediği basın toplantısında, DAİŞ'lilerin ve ailelerinin büyük bir kısmının, gözetim eksikliği ve kapıların rastgele açılması nedeniyle kamptan kaçtığını resmen doğruladı.

Çok sayıda DAİŞ'linin, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çekilmesinin ardından geçen ay Hol Kampı'ndan kaçtığını belirten Nureddin El-Baba şunları kaydetti:

"Güçlerimiz olay yerine vardığında, çekilme sonrası kampın rastgele açılması nedeniyle kitlesel bir kaçış gözlemlediler."