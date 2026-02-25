TBMM Başkanı, Yeni Yol Grubu ile görüştü

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Komisyonu raporu ve yasalaşma sürecin dair Yeni Yol Grubu milletvekilleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süreç Komisyonunun nihai raporunda yer alan yasal düzenleme önerilerinin yasalaşma sürecine ilişkin siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Numan Kurtulmuş, bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) Yeni Yol Meclis Grubu Başkanlık odasında yapılan görüşmede Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri ile bir araya geldi.