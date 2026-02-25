Rusya, DAİŞ'li vatandaşlarını geri almaya hazır olduğunu açıkladı

1 saat önce

Rusya, Irak cezaevlerinde bulunan ve terör suçlamasıyla tutuklu Rus vatandaşlarını geri almaya hazır olduğunu açıkladı.

Irak’ın Moskova Büyükelçisi Abdülkerim Haşim Mustafa, bugün (25 Şubat 2026 Çarşamba) Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Nikolayeviç Zubov ile Rusya İçişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve özellikle içişleri alanındaki iş birliği ele alındı.

Irak Büyükelçisi, bölgesel ve uluslararası güvenliğin sürdürülebilmesi amacıyla, Irak’ta tutuklu bulunan DAİŞ mensubu yabancıların kendi ülkelerine iade edilmesi yönündeki hükümet politikasını aktararak, Rusya’dan vatandaşlarını teslim almasını talep etti.

Rus yetkili Zubov da vatandaşlık durumlarının doğrulanmasının ardından Rusya Federasyonu’nun kendi vatandaşlarını geri almaya hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca Iraklı iş insanları ve vatandaşlar için vize işlemlerinin kolaylaştırılması, ticaret ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi ile Rusya’daki üniversitelerde eğitim gören Iraklı öğrencilerin oturum yenileme süreçlerinde yaşadığı sorunlar da görüşüldü.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağını ve Irak Büyükelçiliği ile doğrudan iletişim kanalları oluşturulacağını ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda hazır olduklarını vurguladı.