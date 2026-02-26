MSB: ABD’nin Suriye ve Irak’taki faaliyetleri yakından takip edilmektedir

3 saat önce

Türkiye Savunma Bakanlığı, ABD’nin Suriye ve Irak’taki faaliyetlerinin yakından takip edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen, haftalık basın toplantısında konuştu.

Suriye’nin DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona 90’ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD’nin Suriye’de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirildiğini belirten Zeki Aktürk şunları kaydetti:

"ABD’nin Suriye ve Irak’taki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir."

Gazze'deki durum ve Barış Kurulunun çalışmalarına da değinen Aktürk, "Gazze’de, Barış Kurulu’nun faaliyete geçmiş olmasına rağmen İsrail’in ateşkes ihlalleri sürmekte, insani kriz devam etmektedir." dedi.

Gazze’nin yeniden inşası ile insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını yineleyen Aktürk, "İsrail’in ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hilafına Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları, barış ve istikrarın tesisine zarar vermektedir." diye konuştu.

Sözcü Zeki Aktürk, son olarak tüm aktörleri, yapıcı bir dil kullanmaya ve sağduyulu hareket ederek iki devletli çözüm hedefine bağlı kalmaya davet etti.