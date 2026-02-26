Yaşar Güler: Kardeşliğimizi güçlendirmek için bu süreci başlattık

2 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkenin 40 yılı aşkın süredir devam eden terör sorununu kökten çözmeyi hedefleyen "Terörsüz Türkiye" sürecini toplumsal huzur ve kardeşliğin teminatı olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yaşar Güler, katıldığı bir iftar programında iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, yürütülen sürecin temel motivasyonunun gelecek nesiller olduğunu vurgulayarak, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin huzur ve güvenliğini tehdit eden terörden kurtulmak için süreci başlattıklarını belirtti.

“Bu süreç, kardeşliğimizi güçlendirme ve halkımızı güvenli, müreffeh bir geleceğe taşıma irademizin en net göstergesidir." diyen Güler, tedbirleri hassasiyetle almaya devam ettiklerini söyledi.

Güler, “Terörün tamamen bitirilmesi önümüzdeki tarihi bir sorumluluktur. Hedeflerimize doğru emin ve kararlı adımlarla ilerliyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.