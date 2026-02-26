İranlı yetkili: Nükleer silah üretmeme kararımız Hamaney’in fetvasıdır

2 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, nükleer silaha sahip olma niyetinde olmadıklarını yineleyerek, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD tarafıyla bir anlaşmaya varmak için tam yetkili olduğunu belirtti.

Ali Şemhani, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, ABD ile müzakerelerin ülkesinin nükleer silaha sahip olmaması üzerine kurulu olması halinde, derhal anlaşmaya varabileceklerini açıkladı.

İranlı yetkili, "İran'da nükleer silahın bulunmamasının Ali Hamaney'in fetvası olduğunu" vurguladı.

Şemhani, İran’ın müzakere heyeti başkanı Abbas Arakçi'ye, Amerikan tarafıyla anlaşma yapması için tam yetki verildiğinin de altını çizdi.

Bu açıklamalar, 26 Şubat 2026 Perşembe günü öğleden önce İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turunun başladığı sırada geldi.

İran müzakere heyetine Dışişleri Bakanı Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetine Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülüyor. Bu turda İran'ın, nükleer meseleye ilişkin bir anlaşma önerisini ABD tarafına sunması bekleniyor.

Bu, Donald Trump'ın ikinci yönetimi döneminde ABD ile İran arasındaki sekizinci müzakere turu olma özelliğini taşıyor. Her iki taraf da müzakerelere vurgu yapmasına rağmen tehdit dili kullanmaktan geri durmuyor.

İran Dışişleri Bakanı, Cenevre ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine saldırması halinde komşu ve Arap ülkelerindeki tüm Amerikan üslerini hedef alacaklarını bildirdi.