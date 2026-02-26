Bekayi: ABD ile görüşmeler yoğun ve ciddi şekilde sürüyor

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerin yoğun ve ciddi şekilde sürdüğünü ifade etti.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Cenevre'de ABD ile devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.

Görüşmelerin yoğun ve ciddi şekilde sürdüğünü ifade eden Bekayi, her iki heyetin de görüşme yerinden ayrılmasının üzerinden yaklaşık bir saat geçtiğini aktararak, "Her iki heyetin de kendi başkentleriyle istişarede bulunması gerekiyordu. Görüşmeler yerel saatle 17.30 civarında devam edecek. Nükleer alanda ve yaptırımların kaldırılması konusunda çok önemli ve operasyonel öneriler sunuldu ve her iki taraf da görüşmeleri ciddiyetle sürdürdü." dedi.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.