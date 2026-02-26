ABD ve Ukrayna arasında "ikili barış görüşmeleri" başladı

1 saat önce

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde "ikili barış görüşmelerine" başladı.

ABD ve Ukrayna, mart ayı başında Rusya tarafının da katılacağı üçlü barış görüşmeleri öncesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar çerçevesinde Cenevre'de ABD heyetiyle ikili görüşmelerin başladığını duyurdu.

Cenevre'de ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiklerini duyuran Umerov, bugünkü görüşmelerde savaş sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşasına odaklanılacağına dikkat çekti.

Rüstem Umerov, "Hükümetin ekonomi ekibiyle birlikte refah paketini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ekonomik destek ve Ukrayna'nın toparlanmasına yönelik mekanizmalar, yatırım çekmeye yönelik araçlar ve uzun vadeli iş birliği çerçeveleri görüşülecek." dedi.

Umerov, görüşmede ayrıca Rus tarafının da dahil olacağı bir sonraki üçlü müzakere turuna hazırlıkların ele alınacağını belirterek, "Bu aşama öncesinde pozisyonların eşgüdümünün sağlanması gerekiyor. Önemli başlıklardan biri insani hat ve muhtemel takas meselesidir. Vatandaşlarımızın geri dönüşü konusunda somut sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pratik çözümlere odaklanıyoruz. Toplantının tamamlanmasının ardından sonuçlar hakkında bilgi vereceğiz." sözlerini kullandı.