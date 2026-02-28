İran'dan Irak'a: Sadece ABD üslerini hedef alacağız

4 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bölgedeki Amerikan üslerini hedef alacağını ancak bu saldırıların söz konusu üslere ev sahipliği yapan ülkeleri kapsamayacağını bildirdi.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı hava saldırılarının yankıları sürerken, Tahran yönetiminden Bağdat’a kritik bir mesaj iletildi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bugün (28 Şubat 2026 Cumartesi) İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, bu sabah İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve ülkesindeki askeri durum hakkında mevkidaşını bilgilendirerek, İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Abbas Arakçi, İran'ın saldırılara yanıt olarak ve ülkesini savunma hakkı çerçevesinde bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alacağını belirtti.

Arakçi, bu saldırıların söz konusu üslere ev sahipliği yapan ülkeleri hedef almayacağını, eylemlerin yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalacağını ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise ülkesinin askeri eylemlere karşı kararlı tutumunu yineledi.

Savaşın sorunların çözümünde bir araç olamayacağının altını çizen Hüseyin, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması adına en iyi yolun diyalog ve gerilimi düşürmek olduğunu söyledi.