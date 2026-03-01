İran dini lideri Hamaney hayatını kaybetti

Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi

5 saat önce

İran devlet televizyonu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD ile İsrail, İran'a yönelik ortak saldırılara devam ediyor.

İran medyası, dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

Hamaney'in cumartesi erken saatlerde ofisinde öldürüldüğü açıklandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin de öldürüldüğü duyuruldu.

Ne olmuştu?

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef almıştı.