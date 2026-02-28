Sudani ve Kral Abdullah görüştü: Uluslararası hukuka dönülmeli

45 dakika önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Ürdün Kralı II. Abdullah, savaşın genişleyerek Irak ve Ürdün topraklarını da kapsaması üzerine gerçekleştirdikleri acil telefon görüşmesinde, çatışmaların daha fazla yayılmasını önlemek için derhal diyalog yoluna gidilmesi ve uluslararası hukuka dönülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Ürdün Kralı II. Abdullah, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki sıcak güvenlik gelişmelerini ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve tırmanan gerilim detaylıca ele alındı.

Görüşmenin ana gündem maddesini, savaş çemberinin genişleyerek aralarında Irak ve Ürdün’ün de bulunduğu birçok bölge ülkesini içine alması oluşturdu.

Sudani ile Ürdün Kralı, savaşın yıkıcı etkilerini durdurmak ve krizin derinleşmesini engellemek adına koordinasyonun ve ortak çabaların birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Her iki tarafın da çözüm için askeri yöntemler yerine diyalog dilinin ve müzakerenin esas alınması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası hukuk ilkelerine ve küresel kararlara tam bağlılığın gerekliliğinin altı çizildi.

Açıklamaya göre görüşmenin sonunda Sudani ve Kral Abdullah, bölgesel istikrarın korunması ve ülkelerinin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için uluslararası desteğin ve iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha teyit etti.