Kürdistan Anti Terör: Siren sesleri duyulduğunda güvenli alanlarda kalın

57 dakika önce

Kürdistan Anti Terör Birimi, savunma sistemlerinin aktif olduğu anlarda vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla acil bir uyarı yayımlayarak, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte derhal korunaklı alanlara geçilmesi çağrısında bulundu.

Kürdistan Anti Terör Birimi, 28 Şubat 2026 Cumartesi yaptığı açıklamayla, vatandaşlardan uyarı sirenlerini duydukları anda gerekli güvenlik önlemlerini almalarını ve tedbirlere harfiyen uymalarını istedi.

Yapılan açıklamada, sirenlerin çaldığı kritik anlarda vatandaşların açık alanlarda bulunmamaları, derhal uygun ve güvenli noktalara ya da kapalı alanlara geçerek kendilerini muhafaza etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bu tedbirin gerekçesine ilişkin yapılan bilgilendirmede; hava savunma sistemlerinin tehdit oluşturan cisimleri havada imha etmesi sırasında oluşabilecek şarapnel ve enkaz parçalarından vatandaşların zarar görmemesi ve herhangi bir can kaybı yaşanmaması için bu kuralların hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bazı bölgelere havada imha edilen cisimlere ait parçaların düştüğünün tespit edildiği, bu nedenle tehlike geçene kadar güvenli bölgelerde beklemenin herkesin selameti için şart olduğu ifade edildi.

İsrail sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurdu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef aldı.