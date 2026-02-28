Türkiye'den açıklama: Arabuluculuğa hazırız

28 dakika önce

Türkiye, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ardından İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla tırmanan gerilime ilişkin endişelerini dile getirirken, krizin çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İsrail, ABD ile gerçekleştirdiği ortak bir operasyonla İran’ın başkenti Tahran dahil birçok noktayı füzelerle hedef aldı. Bunun üzerine İran başlattığı misilleme saldırılarıyla Irak, BAE, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Bahreyn’i vurdu.

Bölgede hızla değişen güvenlik dinamiklerine ilişkin Türkiye’den resmi bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinden yayınlanan söz konusu açıklama şu şekilde:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."