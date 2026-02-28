Arakçi: Trump'ın önceliği ABD değil İsrail'in çıkarları

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert tepki göstererek, ülke silahlı kuvvetlerinin her türlü çatışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'e karşı ülkesinin sert tutumunu ortaya koydu.

Arakçi mesajında, "Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş tamamen gerekçesiz, yasadışı ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında Donald Trump'ın politikalarını eleştiren İranlı Bakan, Trump'ın İsrail'in çıkarlarını ABD'nin çıkarlarının üzerinde tuttuğuna dikkat çekti.

Arakçi bu konuda, "Trump, 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail' olarak değiştirdi; bu da her zaman 'Amerika Sonda' anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajının sonunda, ülkesinin kapasitelerine ilişkin karşı tarafa sert bir uyarıda bulunan Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bugün için hazırdır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir." vurgusunu yaptı.