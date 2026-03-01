Trump’tan İran’a uyarı: Daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz

9 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz." uyarısında bulundu.

Donald Trump, bugün (1 Mart 2026 Pazar) "Truth" sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’yi daha önce hiç yapmadığı kadar güçlü şekilde vurmakla tehdit etti.

ABD Başkanı ayrıca, "Bunu yapmasalar iyi olur. Çünkü yaparlarsa onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vururuz" uyarısında bulundu.

İran Hükümeti, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" duyurmuştu.

Hükümet, 40 günlük ulusal yas ilan ederken, devlet dairelerinin 7 gün süreyle kapatılacağını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.