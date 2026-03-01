Sistani, Hameney'in öldürülmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti

8 saat önce

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali Sistani, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü nedeniyle taziyelerini iletti.

Sistani, bugün (1 Mart 2026 Pazar) yaptığı açıklamada, "Derin bir üzüntüyle, İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri, Sayın Ayetullah Ali Hamaney'in şehadetinden dolayı asil İran halkına ve tüm Müslümanlara taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Sistani açıklamasının devmında şunları kaydetti:

"Sayın Ayetullah'ın uzun yıllar boyunca İran İslam Cumhuriyeti'ni yönetmedeki yüksek konumu ve eşsiz rolü herkesçe açıktır. Düşmanların, onun şehadeti ve İran'a karşı büyük ölçekli bir askeri saldırı başlatarak bu değerli ülkeye büyük zarar vermeyi amaçladıkları şüphesizdir."

Sistani ayrıca, "Büyük İran halkından birliklerini korumaları, birlikte durmaları ve saldırganların hain hedeflerine ulaşmalarına izin vermemeleri beklenmektedir." diye ekledi.

Ali Sistani mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Allah'tan merhuma en yüksek mertebeleri ve ilahi lütfu nasip etmesini, onun kaybından dolayı üzüntü duyan herkese sabır ve büyük bir mükafat vermesini niyaz ediyorum."