Pakistan'da ABD Büyükelçiliğine saldırı: Ölü ve yaralılar var

7 saat önce

Pakistan'nın Karaçi şehrinde ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik düzenlenen saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Bugün (1 Mart 2026 Pazar) Karaçi şehrinde saldırılara tepki gösteren kalabalık, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı.

Göstericilerin tepkisinin ardından büyükelçiliği koruyan güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli su kullandı.

Çıkan olaylarda 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.