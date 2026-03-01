BAE'ye İHA'lı saldırılar: 1 ölü, 9 yaralı

8 saat önce

BAE'li yetkililerin açıklamasına göre İran'ın Dubai ve Abu Dabi'ye düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Dubai Yönetimi Basın Ofisinin sosyal medya platformu X hesabında yapılan açıklamasında, Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yaralıların hastanede tıbbi tedavi aldığı ifade edildi.

BAE yetkilileri, 209 İran insansız hava aracından 195'inin düşürüldüğünü kaydetti.

Abu Dabi Havalimanı Müdürlüğü ise Zayed Uluslararası Havalimanına yapılan saldırıda bir Asyalı vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yedi kişinin yaralandığını bildirdi.