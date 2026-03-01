Irak Cumhurbaşkanlığından İran halkına başsağlığı mesajı

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanlığı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Irak Cumhurbaşkanlığı, Ali Hamaney'in öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Hamaney'in, İslam Cumhuriyeti tarihinde önemli bir figür olarak nitelendirildiği mesajda, "Hamaney, kurumlarının sağlamlaştırılmasında, egemenliğin savunulmasında ve ulusunun davasının desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır." denildi.

Irak Cumhurbaşkanlığı, İran İslam Cumhuriyeti halkına ve liderliğine başsağlığı dileklerini ileterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Irak, İran halkına başsağlığı dileklerini iletiyor. Allah'tan ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyoruz."

Açıklamada, "Bölgenin karşı karşıya olduğu bu hassas durumda, Irak'ın İran'la savaşa son verilmesi yönündeki kararlı tutumunu yineliyor ve bölge halklarının güvenliğini ve istikrarını tehdit edecek her türlü gelişmenin önlenmesini vurguluyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca bölgeyi daha fazla felaketten kurtarmanın en iyi yolunun siyasi ve diplomatik bir çözüm olduğu vurgulandı.